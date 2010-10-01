Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРоналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Форвард португальской сборной Криштиану Роналду отличился трижды, забив уже десять голов в квалификационном турнире Евро-2020 и вышел на второе место в списке бомбардиров вместе с футболистом сборной Англии Гарри Кейном.
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