Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду обогнал Артема Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

ODDS.ru00:33

Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:09

Эксперты оценили шансы Дзюбы выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Sport24.ru12 ноября в 12:30

Роналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 15:27

Роналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 17:33

Англия и Франция вышли на Евро, хет-трики Роналду и Кейна, молодежка проиграла Canada Russia Series по буллитам, Надаль – первая ракетка сезона и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:55

Эксперты не верят, что Дзюба станет лучшим бомбардиром отбора Евро-2020

Нева Спорт13 ноября в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Происшествия

Школьный микроавтобус слетел в кювет во Владимирской области

От удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, в «Газели» находились восемь учащихся МБОУ «Иванищевская СОШ».
ФАН 03:16
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера

Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
BFM.ru 09:40
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Политика

Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
RT на русском 09:20
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Политика

СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
RT на русском 09:49
Шоу-бизнес

Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет помогать семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
NewInform 08:05
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня 13 ноября в 09:04
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК 08:39
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Кино

Алисия Викандер рассказала, как сниматься в постельных сценах

Англичанка Люси (Алисия Викандер) живет в Токио в 1989 году и работает переводчицей.
Sunmag.me 08:29
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM вчера в 11:09
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при России

Российские фигуристы заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при России.
Pravda.Ru 08:27
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
REGNUM 09:54
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Здоровье

Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Ugpressa.ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Евразия Daily 07:06
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Интерфакс вчера в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное