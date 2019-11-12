Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Общество Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.