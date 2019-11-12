Футбол
Спорт-ЭкспрессРоналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.
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Эксперты оценили шансы Дзюбы выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира Евро-2020
Sport24.ru12 ноября в 12:30
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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