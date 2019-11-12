Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду обогнал Артема Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

ODDS.ru00:33

Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:09

Эксперты оценили шансы Дзюбы выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Sport24.ru12 ноября в 12:30

Роналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 15:27

Роналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 17:33

Англия и Франция вышли на Евро, хет-трики Роналду и Кейна, молодежка проиграла Canada Russia Series по буллитам, Надаль – первая ракетка сезона и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:55

Эксперты не верят, что Дзюба станет лучшим бомбардиром отбора Евро-2020

Нева Спорт13 ноября в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

РИА Новости 12:08
Армия и оружие

Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»

В российской армии никогда не было «примеров мужеложства».
Lenta.ru 12:31
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
Политика

Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов. Российские пограничники захватили суда в ноябре прошлого года.
Эхо Москвы 13:00
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

RT на русском 05:49
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК 08:39
Общество

Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях

Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Ruposters.ru 09:54
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Энергетика

Названа дата запуска первой нитки сухопутного отвода от СП-2

Запуск первой нитки газопровода Eugal, по которой будет транспортироваться газ, поступающий из России в Германию по трубопроводу «Северный поток-2», состоится в январе 2020 года.
Аргументы и Факты 11:50
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Общество

Владелец Anex Tour купит «Интурист»

В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
News.ru 03:10
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК 13 ноября в 14:56
Происшествия

Доцента Соколова отправили в Кресты

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат ученого Александр Почуев в пятницу.
Интерфакс 11:28
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Известия 01:03
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Общество

Российский ученый-математик отравился «Кротом»

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Известия 09:52
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Газета.Ru 10:01
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
Коммерсантъ 12:44
Культура

Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 ноября приедет на петербургский международный культурный форум.
Piter.tv 01:16
Теннис

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.
Интерфакс-Спорт 12:35
Общество

Медведев вспомнил о пении в хоре

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Lenta.ru 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное