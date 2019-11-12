Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду обогнал Артема Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

ODDS.ru00:33

Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:09

Эксперты оценили шансы Дзюбы выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Sport24.ru12 ноября в 12:30

Роналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 15:27

Роналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 17:33

Англия и Франция вышли на Евро, хет-трики Роналду и Кейна, молодежка проиграла Canada Russia Series по буллитам, Надаль – первая ракетка сезона и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:55

Эксперты не верят, что Дзюба станет лучшим бомбардиром отбора Евро-2020

Нева Спорт13 ноября в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
РБК вчера в 23:59
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС вчера в 01:32
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

РБК 13 ноября в 14:51
Хоккей

Россия по буллитам проиграла Молодежную Суперсерию против Канады

Нева Спорт 00:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском 00:50
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
Единоборства

Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU вчера в 16:27
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном

Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Газета DAILY вчера в 15:07
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 17:02
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом

Во Владивостоке произошло столкновение микрогрузовика и электропоезда, следовавшего по маршруту «Владивосток - Кневичи», сообщает 15 ноября Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:04
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Хоккей

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш» (5:2, идёт второй период).
Чемпионат вчера в 22:49
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное