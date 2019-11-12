Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Литвой (6:0). В активе Роналду уже 10 мячей в квалификации Евро-2020.
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