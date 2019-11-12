Форвард португальской сборной Криштиану Роналду отличился трижды, забив уже десять голов в квалификационном турнире Евро-2020 и вышел на второе место в списке бомбардиров вместе с футболистом сборной Англии Гарри Кейном.

Роналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров в отборе на Евро-2020

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