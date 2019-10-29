Лига чемпионов
RT на русскомРоналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу. Ранее сообщалось, что Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.
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Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца
В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Общество
В России ожидается рост социальных протестов
Эксперты считают, что число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут социализироваться, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Кино
HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»
Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Футбол
Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
Здоровье
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Общество
Полпред в ДФО выступил против предоставления вахтовикам билетов по плоским тарифам
В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используют вахтовики, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по одному-два раза.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Шоу-бизнес
На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова
2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Здоровье
Проверить лекарство на подлинность поможет новое приложение
С нового года уникальный код «дата матрикс» появится на всех препаратах, а прочитать его можно будет с помощью специального мобильного приложения «Честный знак» или сканера.
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Экономика
Действия правительства Якутии правильны. Александр Кугаевский о ситуации с компанией «Стерх»
Действия правительства Якутии в ситуации со страховой компанией «Стерх» продиктованы законом и правильны.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.