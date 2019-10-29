После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу. Ранее сообщалось, что Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.

Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ

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