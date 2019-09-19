Лига чемпионов
REGNUMРоналду объяснил свой жест болельщикам «Атлетико»
Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду объяснил свой жест, показанный им болельщикам мадридской команды «Атлетико» во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
RT на русском 12:03
Политика
Россия предложила продлить транзит газа через Украину
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 11:43
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Общество
В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели
Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
RT на русском 08:27
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников
Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Авто
На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей
Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня вчера в 10:03
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Экономика
Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 03:35
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США
Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17