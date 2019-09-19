Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду объяснил свой жест, показанный им болельщикам мадридской команды «Атлетико» во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спорт день за днем

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.

Политика Россия предложила продлить транзит газа через Украину В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Общество В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Политика Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Авто На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Происшествия Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Экономика Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.

Политика Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.