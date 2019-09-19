Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатРоналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал жест, показанный им болельщикам «Атлетико» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счётом 2:2. В одном из эпизодов матча с «матрасниками» 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду ответил жестом на провокации болельщиков «Атлетико»

Матч ТВ08:21

Роналду объяснил жест в адрес болельщиков «Атлетико»

Евро-футбол.ру06:48

Роналду ответил жестом на провокации болельщиков «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Sport24.ru02:32

Роналду показал жест рукой фанатам «Атлетико»

Sports.ru05:19

Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»

Чемпионат04:30

Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото)

Советский спорт05:45

Жест Криштиану Роналду в матче «Атлетико» — «Ювентус». Что он означает

Спорт-Экспрессвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

Газета.Ru 02:45
Авто

Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото

Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Происшествия

Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение

Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
REGNUM 08:37
Общество

В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова

В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Наука

В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика

Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Общество

Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России

В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Коммерсантъ 08:27
Экономика

Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. руб. в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, разосланного в четверг.
РБК 08:33
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия

Директор ФБК Жданов задержан в Москве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Происшествия

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в ряды террористов

V1.ru 08:35
Политика

В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске

Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 02:53
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 17 сентября в 08:46
Общество

Володин: Взыскание долгов по зарплате защитит права работников

Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.
REGNUM 08:23
Политика

Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Происшествия

Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными

Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Pravda.Ru 05:02
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Политика

Радий Хабиров вступил на пост главы Башкирии

Горобзор.ру 02:36
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Политика

На Украине возбудили дело против крымских журналистов

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.
РИА Новости 07:00
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

Российская газета вчера в 04:55
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Происшествия

Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Политика

МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.
Дума ТВ вчера в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, домашним стадионом является «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное