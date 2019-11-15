Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного. Матч так и завершился со счётом 6:0. Сейчас на счету Криштиану Роналду уже 98 голов за сборную.

Футбол Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Происшествия Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.

Единоборства Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.

Происшествия Россия заявила права на Бориса Мазо Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.

Общество В России могут запретить водку с ароматизаторами В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Общество Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина "Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.

Авто Nissan Almera сменила поколение и получила турбомотор Накануне в Тайланде состоялся официальный дебют новой генерации Almera, которая со сменой поколений стала разновидностью седана Nissan Versa.