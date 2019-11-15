Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного. Матч так и завершился со счётом 6:0. Сейчас на счету Криштиану Роналду уже 98 голов за сборную.

Общество В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Политика Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента В Грузии началась новая волна массовых протестов – оппозиционные партии объединились, вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Политика Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.

Политика Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов» Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.

Общество Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Общество В России запретили посуточную аренду квартир Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.

Общество Пескова спросили про толстого кота Виктора Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.

Армия и оружие Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.

Происшествия Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике «Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Общество На Общем собрании РАН изберут более 70 академиков Участникам Общего собрания Российской академии наук (РАН) предстоит избрать новых академиков и членов-корреспондентов - в списках кандидатов перечислены имена 71 и 158 человек соответственно.