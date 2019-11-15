Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоналду оформил хет-трик за сборную

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного. Матч так и завершился со счётом 6:0. Сейчас на счету Криштиану Роналду уже 98 голов за сборную.
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