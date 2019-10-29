Лига чемпионов
Евро-футбол.руРоналду остался недоволен своей игрой против «Локомотива»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1).
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