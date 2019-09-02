Футбол
ЧемпионатРоналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. По итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны в разных номинациях.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам
Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Экономика
Власти Кипра не увидели рисков в сделке по покупке группой «Русагро» бондов Россельхозбанка
Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра пришло к выводу, что сделка по покупке группой "Русагро" облигаций Россельхозбанка не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС, сообщила компания.
Milknews.ru 04:21
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Наука
Магнитная буря обрушится на Землю
Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на астрономов.
Петрозаводск говорит 05:16
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Шоу-бизнес
Телеведущая Юлия Барановская проводила сына Арсения в первый класс
Известная телеведущая Юлия Барановская проводила младшего сына Арсения в первый класс.
Актуальные Новости 05:16
Общество
Родители высоко оценили качество образования в школах
Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет.
Российская газета 05:36
Технологии
В Японии собрали робота-жонглера
Во время движения манипуляторы действительно несколько напоминают руки настоящего жонглера.
Московский Комсомолец 06:12
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45