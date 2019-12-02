Футбол
Евро-футбол.руРоналду проигнорирует вручение «Золотого мяча», Месси летит с семьёй
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не прилетит в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Как сообщает Get French Football News, звёздный португалец в понедельник посетит гала-вечер Серии А в Милане, на котором должен получить одну из наград.
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СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»
ТАСС Спортвчера в 12:43
Все обладатели наград с церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:33
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