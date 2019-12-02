Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоналду проигнорирует вручение «Золотого мяча», Месси летит с семьёй

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не прилетит в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Как сообщает Get French Football News, звёздный португалец в понедельник посетит гала-вечер Серии А в Милане, на котором должен получить одну из наград.
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Ван Дейк: «А Роналду разве был претендентом на «Золотой мяч»?»

Sport24.ruвчера в 16:00

Ван Дейк: разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?

Чемпионатвчера в 16:29

СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

ТАСС Спортвчера в 12:43

Криш пропустил церемонию вручения ЗМ ради приза лучшего игрока Серии А. И не выходил из машины, пока его не награждали

Sports.ruвчера в 15:30

Виргил ван Дейк: «Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?»

Спорт-Экспрессвчера в 18:42

Все обладатели наград с церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:33

Роналду проигнорирует церемонию вручения «Золотого мяча», Месси уже вылетел

Нева Спортвчера в 10:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today вчера в 16:27
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости вчера в 02:04
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Армия и оружие

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
Независимая газета вчера в 12:15
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с оскорблениями про Дзюбу

РЕН ТВ 01 декабря в 13:20
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Политика

Бывший депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Переезд бывшего депутата Госдумы и комиссара молодежного движения «Наши» Роберта Шлегеля был связан с личными причинами.
Rambler News Service 01:24
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Происшествия

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:18
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 01 декабря в 00:20
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Газета.Ru 01 декабря в 06:32
Политика

WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США

Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
REGNUM 02:20
Единоборства

Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Lenta.ru 02:15
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Спикер Рады заявил о существовании на Украине только одного народа

"В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов - на Украине есть многонациональный украинский народ", - заявил Разумков.
Газета.Ru 02:32
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК вчера в 13:53
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