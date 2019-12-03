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NewInformРоналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»
Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Мероприятие проходит в эти минуты в Париже.
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СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»
ТАСС Спортвчера в 12:43
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