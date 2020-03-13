Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuРоналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас футболист находится на Мадейре вместе с матерью, которая недавно перенесла инсульт, сообщает журналист Танкерди Палмери.
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У Роналду и его семьи нет признаков заражения коронавирусом

Газета.Ruвчера в 20:45

Роналду закрылся на карантин в доме на Мадейре после обнаружения коронавируса у его партнера по команде Ругани

Sport24.ruвчера в 10:21

Роналду и его семью проверили на коронавирус. Форвард продолжает оставаться на Мадейре

Матч ТВвчера в 16:34

Министр здравоохранения Мадейры: «У Роналду и его семьи отсутствуют симптомы коронавируса»

Sports.ruвчера в 16:10

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Чемпионатвчера в 16:41

Министр здравоохранения Мадейры: «У Роналду нет симптомов коронавируса»

Евро-футбол.рувчера в 16:51

Роналду решил остаться в Португалии после новости о коронавирусе у Ругани

Спорт-Экспрессвчера в 04:27
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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