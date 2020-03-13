Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас футболист находится на Мадейре вместе с матерью, которая недавно перенесла инсульт, сообщает журналист Танкерди Палмери.

Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани

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