Коронавирус
Pravda.RuРоналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас футболист находится на Мадейре вместе с матерью, которая недавно перенесла инсульт, сообщает журналист Танкерди Палмери.
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Роналду решил остаться в Португалии после новости о коронавирусе у Ругани
Спорт-Экспрессвчера в 04:27
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