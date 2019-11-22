Футбол
ЧемпионатРоналду отреагировал на невключение в заявку на матч с «Аталантой»
Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». «Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй», — написал Роналду в своём «инстаграме». Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:35, Вашингтон
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Спорт
ВФЛА грозят исключением из World Athletics
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант силового возвращения Крыма
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий возвращения полуострова.
Авто
Илон Маск представил пуленепробиваемый пикап Tesla Cybertruck
При определении будущих габаритов и функционала Tesla Cybertruck разработчики ориентировались на бензиновый Ford F-150, то есть самую востребованную модель пикапа на американском рынке.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Политика
Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter
Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» спасла ничью в игре против «Падерборна»
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Общество
Генпрокурор США уверен в самоубийстве финансиста Эпштейна
Расследования ФБР и генерального инспектора Минюста США убедили Барра в том, что Эпштейн совершил самоубийство.
Фигурное катание
Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Политика
МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ
Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
Происшествия
В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть
В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в цветочный павильон
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам".
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.