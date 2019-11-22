Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». «Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй», — написал Роналду в своём «инстаграме». Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён.

Роналду отреагировал на невключение в заявку на матч с «Аталантой»

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