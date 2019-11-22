Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду отреагировал на невключение в заявку на матч с «Аталантой»

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». «Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй», — написал Роналду в своём «инстаграме». Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён.
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Роналду о непопадании в заявку на матч с «Аталантой»: «Сосредоточен на восстановлении»

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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