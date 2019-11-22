Футбол
Lenta.ruРоналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»
Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказался после новостей об исключении игрока из заявки на матч чемпионата Италии против «Аталанты». Пост доступен в Instagram-аккаунте футболиста. «Я сосредоточен на восстановлении», — написал спортсмен.
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Роналду о непопадании в заявку на матч с «Аталантой»: «Сосредоточен на восстановлении»
Sports.ruвчера в 12:50
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