Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказался после новостей об исключении игрока из заявки на матч чемпионата Италии против «Аталанты». Пост доступен в Instagram-аккаунте футболиста. «Я сосредоточен на восстановлении», — написал спортсмен.

Роналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»

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