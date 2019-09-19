Лига чемпионов
Sportbox.RUРоналду ответил жестом на провокации болельщиков «Атлетико»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на свист болельщиков «Атлетико» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Футболист показал местным фанатам жест рукой, сомкнув и разомкнув пальцы.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
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