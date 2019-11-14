Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду ответил журналистам о своем состоянии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
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