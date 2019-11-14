Футбол
Газета.RuРоналду ответил журналистам о своем состоянии
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Гаджеты
Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере
Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
Экономика
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Спорт
Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России
Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.
Происшествия
Студент Даниил Зацепин устроил стрельбу в колледже в Благовещенске
Студент из Благовещенска открыл огонь в учебном заведении. Он пришел к зданию с оружием и начал стрелять в студентов.
Общество
Китаец всю ночь играл на смартфоне и ослеп на один глаз
Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Толстый кот Виктор, хозяина которого «Аэрофлот» исключил из программы лояльности за подмену животного на регистрации, провёл занятие в тренажерном зале с командой континентальной хоккейной лиги «Адмирал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Экономика
Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии
Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Автоспорт
Гасли останется напарником Квята по Toro Rosso
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Общество
Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит
Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
Культура
Ставший «СуперЖориком» Михаил Галустян презентовал свой клип «Хочу тибя любицца»
Видео получило название «Хочу тибя любицца». О премьере СуперЖорик оповестил на страничке Михаила Галустяна.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Общество
Наводнение в Венеции стало самым сильным за последние 50 лет
В Венеции сообщают о серьезном ущербе в результате сильнейшего за 50 лет наводнения.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.