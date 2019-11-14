Гаджеты Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.

Экономика Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.

Спорт Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике «Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Общество Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал» Толстый кот Виктор, хозяина которого «Аэрофлот» исключил из программы лояльности за подмену животного на регистрации, провёл занятие в тренажерном зале с командой континентальной хоккейной лиги «Адмирал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.

Экономика Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Общество Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.