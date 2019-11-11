Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего его команды Криштиану Роналду в победном матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0). Португалец был заменён на 55-й минуте матча.

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану

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