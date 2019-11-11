Футбол

MetaratingsMetaratingsСарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 10 ноября
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего его команды Криштиану Роналду в победном матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0). Португалец был заменён на 55-й минуте матча.
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