Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника ливерпульского "Эвертона" и партнера по национальной команде Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма", передает "Спорт-Экспресс".
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