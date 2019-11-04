Футбол
Газета.RuРоналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника ливерпульского "Эвертона" и партнера по национальной команде Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма", передает "Спорт-Экспресс".
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Политика
Путин усомнился в правильности разделения на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя принимать аспирин
Мясников подчеркнул, что нельзя принимать аспирин для профилактики сердечных болезней. Дело в том, что повышается риск кровоизлияния в мозг.
Цензуры.Нет вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Футбол
Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
News.ru 05:50
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Кино
Дуэйн Джонсон может получить эпизодическую роль в «Форсаже 9»
Дуэйн Джонсон может получить камео (эпизодическую роль) в предстоящем фильме «Форсаж 9». Об этом 5 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.
REGNUM 06:00
Экономика
ФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает банкротство ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на рынке, передает во вторник РИА Новости.
DP.RU 09:23
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
Трамп заявил, что США готовы помочь Мексике в борьбе с наркокартелями
В свою очередь мексиканский президент, как передало агентство Reuters, комментируя предложение Трампа содействовать борьбе с наркоторговцами, заявил, что Мексика не нуждается в иностранной помощи в подобных случаях.
ТАСС 09:18
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Армия и оружие
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
Вашингтон приступил к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии.
Комсомольская правда 05:09
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала умные часы Mi Watch
Умные часы Mi Watch официально представлены китайской компанией-производителем Xiaomi.
REGNUM 09:29
Общество
В Москве побит 140-летний температурный рекорд
В Москве 5 ноября в полдень был побит температурный рекорд, который держался 140 лет.
Московский Комсомолец 06:11
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Общество
ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»
Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».
Известия 03:56