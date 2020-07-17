Общество

SM NewsSM NewsРоналду показал отдых на роскошной яхте

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал, как в его представлении выглядит отдых мечты. Игрок опубликовал у себя в Instagram совместный с супругой Джорджиной Родригес снимок с яхты.
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Общество

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Согласно новым исследованиям, опубликованным в серии работ международной группы астрофизиков, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
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В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web.
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«Краснодар» — «Динамо». Прогноз: Комличенко и Шунин помогут «Локомотиву» с Лигой чемпионов

19 июля «Краснодар» примет московское «Динамо» в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть

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Английский клуб хочет подписать защитника "Атлетико" Хосе Хименеса. Однако мадридская команда запрашивает за трансфер игрока 109 млн фунтов.
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Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали

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Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
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В Волгограде нашли мешки с расчлененным телом пропавшего саратовца

На берегу Волги в Волгограде вчера, 18 июля, нашли мешки с человеческими останками, которые принадлежат жителю Саратова, сообщает сегодня пресс-служба регионального управления СКР.
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В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
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Действующий президент Александр Лукашенко не раз говорил, что Конституция страны написана не под женщину и общество не готово видеть представительницу слабого пола у руля.
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

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Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»

Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
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Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
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Общество

Кабмин утвердил правила использования электронных трудовых книжек

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Российские парламентарии разрабатывают законопроект о создании алиментного фонда, который станет источником для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России

Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. С 2008 года капитан своей национальной сборной, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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