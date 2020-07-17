Общество
SM NewsРоналду показал отдых на роскошной яхте
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал, как в его представлении выглядит отдых мечты. Игрок опубликовал у себя в Instagram совместный с супругой Джорджиной Родригес снимок с яхты.
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Роналду выложил фото с Джорджиной на яхте: «Всегда осуществляйте мечты в особенной компании»
Sports.ru17 июля в 14:47
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Общество
Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году
Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
Футбол
РФС объявил о замене видеопомощника арбитра в матче «Зенит» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о замене ассистента видеопомощника арбитра полуфинального матча Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Газета.Ru 09:55
Космос
Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
Согласно новым исследованиям, опубликованным в серии работ международной группы астрофизиков, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.
МИР 24 17 июля в 16:43
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Игры
Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста
Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web.
ИА Красная Весна 08:12
Футбол
«Краснодар» — «Динамо». Прогноз: Комличенко и Шунин помогут «Локомотиву» с Лигой чемпионов
19 июля «Краснодар» примет московское «Динамо» в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Футбол
«Манчестер Сити» может установить новый трансферный рекорд
Английский клуб хочет подписать защитника "Атлетико" Хосе Хименеса. Однако мадридская команда запрашивает за трансфер игрока 109 млн фунтов.
Soccer.ru 05:23
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Происшествия
В Волгограде нашли мешки с расчлененным телом пропавшего саратовца
На берегу Волги в Волгограде вчера, 18 июля, нашли мешки с человеческими останками, которые принадлежат жителю Саратова, сообщает сегодня пресс-служба регионального управления СКР.
FreeNews-Volga 09:22
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
Политика
Тихановская ответила на «Конституцию не под женщину» Лукашенко
Действующий президент Александр Лукашенко не раз говорил, что Конституция страны написана не под женщину и общество не готово видеть представительницу слабого пола у руля.
Вести.Ru 06:27
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 09:04
Общество
Кабмин утвердил правила использования электронных трудовых книжек
Согласно документу, с 1 января 2021 года жители России смогут устраиваться на работу с цифровой трудовой книжкой.
SM News вчера в 03:48
Общество
Госдума РФ намерена ввести новые выплаты для одиноких родителей
Российские парламентарии разрабатывают законопроект о создании алиментного фонда, который станет источником для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.
iReactor 02:52
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Футбол
«Спартак» отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в молодежной команде
Московский "Спартак" опроверг информацию о вспышке коронавируса в "Спартаке-2" и молодежной команде.
Газета.Ru 10:05