Футбол
Sport24.ruРоналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец переоделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Авто
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Aobe.ru 15:18
Общество
Электронные ПТС, тахографы для грузовиков — что изменится 1 ноября
С 1 ноября 2019 года запланирован переход на электронную форму ПТС.
Газета.Ru 17:06
Политика
Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
РИА Новости 14:23
Наука
Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса
Ugpressa.ru 13:14
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» в Кубке и в четвертьфинале сыграет с ЦСКА
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 03:21
Наука
Названа причина тяги к алкоголю
Американские ученые установили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за пристрастие к алкоголю и сладкому, сообщает MedicalExpress.
Газета.Ru 10:47
Футбол
Бывший голкипер сборной Аргентины призвал Месси перейти в «Реал»
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти считает, что форварду "Барселоны" Лионелю Месси стоит перейти в "Реал".
Sport.ru 13:29
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Политика
В Женеве начал работу Конституционный комитет Сирии
Сирийский Конституционный комитет приступил к работе в Женеве, об этом официально объявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен 30 октября.
Красная весна вчера в 11:25
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 29 октября в 05:24
Армия и оружие
Асад заявил, что соглашение в Сочи преградило путь вмешательству США
Меморандум, подписанный по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, преградил путь американскому вмешательству в дела Сирии.
ФАН 15:38
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Общество
В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой
Топовая румынская певица Елена Апостоляну, выступающая как INNA, бесследно пропала в Москве.
Российская газета 14:10
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Киберспорт
Electronic Arts подтвердила возвращение в Steam
Ferra 29 октября в 10:26
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Происшествия
ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.
РИА Новости 16:37
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Гаджеты
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания Microsoft распространила обновление Windows 10, однако ошиблась с адресатами.
OAnews вчера в 21:00
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Изменившаяся Моника Беллуччи огорчила поклонников
Известная итальянская актриса Моника Беллуччи неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Актриса появилась на публике без макияжа.
МИР 24 вчера в 03:59