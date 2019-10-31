Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец переоделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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