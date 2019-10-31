Футбол
Sport24.ruРоналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец переоделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Экономика
Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции агентству экономической информации «Прайм».
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Политика
Голикова: Президиум Госсовета обсудил дефицит кадров в медицине
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала "РГ", что расширенное заседание Госсовета прошло в рамках делового погружения в разговор о проблемах в первичном звене здравоохранения.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Общество
Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях
44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Политика
Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Кино
Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»
В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
Политика
Все посольства Израиля в мире закрылись
Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Космос
Астрономы объяснили эксцентричные, но узкие орбиты гигантских планет
После моделирования эволюции системы на протяжении 20 миллионов лет, астрономы отметили, что динамическая нестабильность вела к столкновениям и слияниям, в ходе которых формировались более крупные планеты и наблюдались гравитационные взаимодействия, в результате которых некоторые планеты выбрасывались из систем или переходили на эксцентричные орбиты.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.