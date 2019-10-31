Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец переоделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Культура Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.

Политика Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.

Общество Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.

Спорт Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Барановская считает Аршавина душевнобольным Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.

Происшествия Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.