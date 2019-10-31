Футбол
Sport24.ruРоналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец переоделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Происшествия
Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник
Сотрудник охранного агентства в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где вооруженный мужчина убил одного из детей, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов России с нового года.
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Экономика
«Транснефть» ликвидирует дочернюю компанию в Томске
Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области, компания «Транснефть — Центральная Сибирь», будет ликвидирована.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Футбол
«Химки» вышли в четвертьфинал Кубка России, выбив «Оренбург»
«Химки» вышли в 1/4 финала Кубка России, одержав победу над «Оренбургом».
Культура
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.
Общество
Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности
Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Происшествия
Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино
Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
Здоровье
В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде
Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Экономика
«Татнефть» закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России.
Общество