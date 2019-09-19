Лига чемпионов
Sports.ruРоналду показал жест рукой фанатам «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2) отреагировал на освистывания фанатов соперника.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Украина предложит России новый договор по транзиту газа
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа сроком на 10 лет и с минимальным объемом поставок 60 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после завершения заседания правительства, сообщает 18 сентября ТАСС.
Красная весна вчера в 18:25
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Политика
В Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.
Дума ТВ вчера в 10:56
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября текущего года окладов дипломатических работников, гражданских госслужащих, работников юстиции, соответствущий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:16
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Политика
Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor 03:16
Футбол
Хабиб Нурмагомедов назвал спорт, которому нет равных
FightTime.ru 04:38
Армия и оружие
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Политика
Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и может самостоятельно дышать
Согласно последней информации, Анастасия уже пришла в сознание и может самостоятельно дышать.
OvideO.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:26
Футбол
Прогнозисты полагаются на победу киевского «Динамо» в матче с «Мальме»
Прогнозисты (31%) в большинстве своем не сомневаются в победе хоязев поля, в то время как 12 процентов аналитиков все же предпочитают поставить на гостей, видимо, учитывая тот факт, что киевляне вот уже шесть матчей не могут выиграть во внутреннем первенстве.
ODDS.ru вчера в 00:04
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Волейбол
Женская сборная России по волейболу победила кореянок на Кубке мира
Сегодня, 18 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт вчера в 01:02
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ
В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
РБК 07:15
Транспорт
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Известия 10:18