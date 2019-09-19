Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruРоналду показал жест рукой фанатам «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2) отреагировал на освистывания фанатов соперника.
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Роналду ответил жестом на провокации болельщиков «Атлетико»

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Роналду ответил жестом на провокации болельщиков «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
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