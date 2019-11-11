Футбол
Газета.RuРоналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
|41′
Раде Крунич
|45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
|55′
Хуан Гильермо Куадрадо
|56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|61′
|61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
|66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|70′
Пауло Дибала
|77′
|85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
|89′
Тео Эрнандес
|90′+1′
Хакан Чалханоглу
|90′+1′
Сусо
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
11
Коста
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
99
Доннарумма
12
Конти
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
18
Ребич
4
Беннасер
5
Бонавентура
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду крайне возмутился своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана" (1:0). Португалец был заменен во втором матче подряд и, пройдя мимо скамейки запасных, сразу направился в раздевалку.
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Оценить
Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерRT на русском 05:00
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Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку
Sport.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
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