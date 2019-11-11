Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду крайне возмутился своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана" (1:0). Португалец был заменен во втором матче подряд и, пройдя мимо скамейки запасных, сразу направился в раздевалку.
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Маурицио Сарри
Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
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