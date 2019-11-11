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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду крайне возмутился своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана" (1:0). Португалец был заменен во втором матче подряд и, пройдя мимо скамейки запасных, сразу направился в раздевалку.

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

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