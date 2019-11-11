Он сделал все возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.

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Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

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