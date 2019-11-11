Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
По схожим событиям развивалась для "Ювентуса" игра в Лиге чемпионов с московским "Локомотивом": Роналду был заменен, после чего туринцы забили победный мяч. Еще после матча в России в прессе активно муссировалась информация о том, что Роналду из-за замены повздорил с Сарри.
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Маурицио Сарри
Он сделал все возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерГазета.Ru 06:26

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