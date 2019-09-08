Футбол
Бомбардир.руСпонсор «Ювентуса» в три раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду
Титульный спонсор «Ювентуса» вскоре подпишет новый контракт с клубом. Согласно ему, отчисления туринцам увеличатся с 16 миллионов евро в год до 50, пишет Tuttosport. Увеличение связано с имиджевыми успехами «Ювентуса» – в нем играет Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Футбол
«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
Спорт-Экспресс 10:54
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Футбол
Семак назвал Кокорина мечтой любого тренера
Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
News.ru 10:34
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей
На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
РИАЦ 03:09
Политика
Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Игры
Злоумышленники атаковали сервера World of Warcraft: Classic
Игромания.ру 08:24
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Общество
Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек
На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.
Интерфакс 10:28
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Общество
Суд в Петербурге оштрафовал или отстранил от работы в УИК 18 человек
Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек.
Gazeta.SPb 11:33
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Происшествия
Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже в Испании
Саперы успешно обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на пляже Рис в провинции Кантабрия на северном побережье Испании.
Известия 08:55
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Рамблер вчера в 09:41