Титульный спонсор «Ювентуса» вскоре подпишет новый контракт с клубом. Согласно ему, отчисления туринцам увеличатся с 16 миллионов евро в год до 50, пишет Tuttosport. Увеличение связано с имиджевыми успехами «Ювентуса» – в нем играет Криштиану Роналду.

Спонсор «Ювентуса» в три раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду

Футбол Семак назвал Кокорина мечтой любого тренера Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.

Политика ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Политика В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.

Кино «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.

Общество Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Общество Суд в Петербурге оштрафовал или отстранил от работы в УИК 18 человек Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек.

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Автоспорт Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.

Происшествия Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже в Испании Саперы успешно обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на пляже Рис в провинции Кантабрия на северном побережье Испании.

Происшествия В Москве задержали журналиста Илью Азара Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Политика В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.