Футбол
Газета.RuМежду Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против "Наполи", сообщает La Gazzetta Dello Sport.
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Общество
В Чебоксарах прощаются с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым
PRO Город Чебоксары 03:01
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин заявил о важности точек опор для политической системы России
Ранее общественная служба новостей писала, что президент подписал указ о награждении врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Общественная служба новостей 07:28
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию РФ
В заключении члены Венецианской комиссии указали на то, что Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, когда приняла решение вступить в Совет Европы и ратифицировать Конвенцию о правах человека.
Моя Москва.онлайн 18 июня в 23:22
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявлено в Кировской области
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии в регионе выявлено 2832 случая.
ГТРК Вятка 19 июня в 03:36
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Армия и оружие
В США вспомнили о планах по уничтожению СССР и Китая ядерным оружием
В годы холодной войны США рассматривали различные варианты атаки против СССР и Китая, в том числе нанесение ядерных ударов по крупнейшим городам двух стран с целью уничтожения значительной части городского населения.
Lenta.ru 08:05
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Культура
Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры
RT на русском вчера в 11:15
Общество
В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками
В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе
Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:16
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Evo-rus.com 06:47
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:13
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 19 июня в 08:07
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес
«Узнать невозможно»: Кудрявцева показала себя до и после фотошопа
Ксения Собчак накануне пожаловалась, что с трудом узнает своих коллег и знакомых в реальной жизни из-за фотошопа.
7Дней.ру вчера в 02:00
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31