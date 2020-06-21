Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против "Наполи", сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Между Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии

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