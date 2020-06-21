Футбол

Газета.RuГазета.RuМежду Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против "Наполи", сообщает La Gazzetta Dello Sport.
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Между Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии

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Пьянич поссорился с Сарри

Евро-футбол.ру07:04

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La Gazzetta dello Sport: У Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии

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В Чебоксарах прощаются с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

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Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Путин заявил о важности точек опор для политической системы России

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Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию РФ

В заключении члены Венецианской комиссии указали на то, что Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, когда приняла решение вступить в Совет Европы и ратифицировать Конвенцию о правах человека.
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Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
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Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
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В годы холодной войны США рассматривали различные варианты атаки против СССР и Китая, в том числе нанесение ядерных ударов по крупнейшим городам двух стран с целью уничтожения значительной части городского населения.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

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Культура

Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры

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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
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"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Происшествия

Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе

Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
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Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки

Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
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РИА Новости 04:15
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«Узнать невозможно»: Кудрявцева показала себя до и после фотошопа

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Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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