Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду решил извиниться перед одноклубниками за свое поведение в игре 12-го тура Серии А с "Миланом".

Роналду позвал игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться

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Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

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Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».