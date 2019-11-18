Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРоналду позвал игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду решил извиниться перед одноклубниками за свое поведение в игре 12-го тура Серии А с "Миланом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду пригласил одноклубников на ужин, чтобы извиниться за свое поведение

Матч ТВ18 ноября в 04:23

Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за свое поведение

Sport24.ru18 ноября в 04:46

Роналду пригласил одноклубников на ужин, чтобы извиниться

Спорт-Экспресс18 ноября в 06:24

Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за своё поведение

Чемпионат18 ноября в 08:47

La Repubblica: Роналду пригласил партнеров по «Ювентусу» на ужин, чтобы лично извиниться за свое поведение в матче с «Миланом»

Бомбардир.ру18 ноября в 04:51

Роналду пытается загладить свое поведение перед одноклубниками

Все про Спорт ру18 ноября в 12:25

Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на ужин и извинится за свое поведение

Советский спорт18 ноября в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ

Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
RT на русском 14:36
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС 12:09
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 09:55
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ 12:45
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

Врачи из Соединенных Штатов Америки впервые ввели пациента в состояние анабиоза.
Ugpressa.ru вчера в 23:57
Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Газета.Ru 07:00
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах от следователя

Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» Алеся Махмутова заявила на заседании в суде, что следователь угрожал ей во время допроса.
News.ru 11:31
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Политика

Около 1 тыс. человек собрались в Киеве на годовщину «евромайдана»

Известия 14:58
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма 07:02
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Кино

«Холодное сердце 2» высоко оценили критики

Мультфильм «Холодное сердце 2», созданный студией The Walt Dusney, получил высокую оценку западных кинокритиков.
Inc-news.ru 19 ноября в 00:41
Авто

Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей

Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
SpeedMe 19 ноября в 14:30
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
ФАН вчера в 20:43
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
REGNUM 14:44
Космос

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 18 ноября в 00:52
Транспорт

Неисправности на станциях МЦД устранят к утру 22 ноября

Неполадки программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к 22 ноября.
Вечерняя Москва 12:20
Футбол

Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 10:56
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное