Футбол
Soccer.ruРоналду позвал игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду решил извиниться перед одноклубниками за свое поведение в игре 12-го тура Серии А с "Миланом".
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Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за свое поведение
Sport24.ru18 ноября в 04:46
Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за своё поведение
Чемпионат18 ноября в 08:47
Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на ужин и извинится за свое поведение
Советский спорт18 ноября в 05:16
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Политика
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
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Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
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Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах от следователя
Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» Алеся Махмутова заявила на заседании в суде, что следователь угрожал ей во время допроса.
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Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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«Холодное сердце 2» высоко оценили критики
Мультфильм «Холодное сердце 2», созданный студией The Walt Dusney, получил высокую оценку западных кинокритиков.
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Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей
Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
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Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
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Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
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Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
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Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Игры
Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
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Транспорт
Неисправности на станциях МЦД устранят к утру 22 ноября
Неполадки программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к 22 ноября.
Футбол
Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.