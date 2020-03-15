Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Он объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы, передает Marca. В настоящее время Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре.
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Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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