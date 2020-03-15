Коронавирус
Российская газетаРоналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Он объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы, передает Marca. В настоящее время Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре.
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Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Здоровье
Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен
Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Финансы
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
Как сообщает ToDay News Ufa, видеоклип российской группы Little Big на песню Uno за несколько дней собрал на Ютуб 9,9 млн. просмотров.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В древнем янтаре из Северной Мьянмы обнаружили череп самого крошечного динозавра из всех известных науке.
ЖКХ
Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Энергетика
Почему в стране не падают цены на бензин
Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»
Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с текущего розыгрыша плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом, говорится 14 марта на сайте клуба.
Здоровье
Коронавирус. Станислав Шувалов заявил об отсутствии поводов для паники
В Саратовской области по-прежнему не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.