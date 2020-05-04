Коронавирус
ProstoProSportКриштиану Роналду прибыл в Турин
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетел в Турин. Теперь 35-летнего голеадора ждет двухнедельный карантин.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество
Увольнения медиков Калининградской области объяснили в Лиге защиты врачей
Медики Калининградской области, отказавшиеся работать в условиях пандемии коронавируса, не заслуживают осуждения.
News.ru 18:00
Общество
Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России
В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Общество
Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу
«С 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве», - сообщили в кабинете министров.
Сайт интересных новостей 20:40
Здоровье
В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть 10:22
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
Комсомольская правда вчера в 19:17
Происшествия
Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье
Deita.ru 20:00
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Елена Степаненко потратила на преображение около миллиона рублей
Экспресс газета 04:53
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Космос
Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну
Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
РИАМО 04:41
Интернет
Apple и Google не смогут отслеживать пользователей
Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
Газета.Ru 10:40
Киберспорт
Valve рассказала о переработанной фазе покупок в Artifact
Разработчики Artifact рассказали о переработанной фазе покупок, выделили плюсы и минусы предыдущей версии и продемонстрировали несколько новых предметов.
Dota2.ru 17:00