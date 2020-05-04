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ProstoProSportProstoProSportКриштиану Роналду прибыл в Турин

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетел в Турин. Теперь 35-летнего голеадора ждет двухнедельный карантин.
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Криштиану Роналду вернулся в Турин

РИА Новости17:53

Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

Спорт-Экспресс17:28

Роналду прилетел в Турин, где будет вынужден пройти двухнедельный карантин

Soccer.ru15:54

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Чемпионат15:40

Роналду прибыл в Турин, где проведет две недели на карантине

Матч ТВ15:09

Роналду прилетел в Турин, где проведет две недели на карантине

Sport24.ru15:27

Роналду вернулся в Италию

Советский спорт15:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
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Увольнения медиков Калининградской области объяснили в Лиге защиты врачей

Медики Калининградской области, отказавшиеся работать в условиях пандемии коронавируса, не заслуживают осуждения.
News.ru 18:00
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Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России

В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

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Газета.Ru 04:33
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Общество

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Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
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Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

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Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
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Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

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Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
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Кино

Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Газета.Ru 18:52
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Общество

Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу

«С 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве», - сообщили в кабинете министров.
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В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин

В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
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Футбол

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

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«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку

Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
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Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
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Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
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В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
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Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

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В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
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Apple и Google не смогут отслеживать пользователей

Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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