Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатРоналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

По информации источника, частный самолёт 35-летнего португальского футболиста Gulfstream G200 Galaxy приземлился в Турине сегодня вечером, 4 мая. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.
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Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Чемпионат15:40

Роналду вернулся в Италию, ему предстоит отбыть карантин

Газета.Ru16:07

Роналду прилетел в Турин, где будет вынужден пройти двухнедельный карантин

Soccer.ru15:54

Роналду прилетел в Турин, где проведет две недели на карантине

Sport24.ru15:27

Роналду вылетел в Турин

Спорт-Экспресс15:35

Роналду прибыл в Турин, где проведет две недели на карантине

Матч ТВ15:09

Роналду вернулся в Италию

Советский спорт15:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:57, Ашберн
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В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

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Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
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Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

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На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц

Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today.
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Стало известно, когда закончится учебный год в Смоленской области

Вопрос функционирования региональной системы образования обсудили на совещании при губернаторе Губернатор Смоленской области вместе с профильными чиновниками обсудил в режиме видеоконференцсвязи вопрос окончания в школах региона учебного года.
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В Усинске к 9 мая повесили плакат с финским солдатом

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Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму

На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
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ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

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Общество

Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу

С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек.
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Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

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Собчак снова испугала подписчиков эпатажным фото в маске из грязи

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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
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Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
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В Москве госпитализирован звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин

Полюбившаяся россиянам звезда телесериала "Кухня" Сергей Лавыгин, известный по роли Сени, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

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Суд в Киеве заочно арестовал Януковича

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Составлен ТОП-10 самых дорогих мотоциклов в мире

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Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Стас Зайнилов дал высокую оценку российскому фильму «Шугалей»

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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