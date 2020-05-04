Коронавирус
ЧемпионатРоналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин
По информации источника, частный самолёт 35-летнего португальского футболиста Gulfstream G200 Galaxy приземлился в Турине сегодня вечером, 4 мая. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.
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Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
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Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ 16:03
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Авто
На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц
Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today.
ИА Красная Весна 16:25
Общество
Стало известно, когда закончится учебный год в Смоленской области
Вопрос функционирования региональной системы образования обсудили на совещании при губернаторе Губернатор Смоленской области вместе с профильными чиновниками обсудил в режиме видеоконференцсвязи вопрос окончания в школах региона учебного года.
Главная Тема 15:13
Происшествия
Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму
На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
КП - Крым 11:36
Политика
ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса
Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
Общество
Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу
С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек.
News.ru 13:54
Энергетика
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
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Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин
Полюбившаяся россиянам звезда телесериала "Кухня" Сергей Лавыгин, известный по роли Сени, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.
Комсомольская правда 16:15
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
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Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
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Составлен ТОП-10 самых дорогих мотоциклов в мире
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
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Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
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Стас Зайнилов дал высокую оценку российскому фильму «Шугалей»
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