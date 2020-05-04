По информации источника, частный самолёт 35-летнего португальского футболиста Gulfstream G200 Galaxy приземлился в Турине сегодня вечером, 4 мая. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,6K

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 83

Энергетика Цена нефти Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,2K

Авто На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today. 11

Общество Стало известно, когда закончится учебный год в Смоленской области Вопрос функционирования региональной системы образования обсудили на совещании при губернаторе Губернатор Смоленской области вместе с профильными чиновниками обсудил в режиме видеоконференцсвязи вопрос окончания в школах региона учебного года. 1

Политика ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса. 44

Общество Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек. 6

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,3K

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 24

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 164

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 13

Шоу-бизнес В Москве госпитализирован звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин Полюбившаяся россиянам звезда телесериала "Кухня" Сергей Лавыгин, известный по роли Сени, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Суд в Киеве заочно арестовал Януковича Киевский суд заочно арестовал экс-президент Украины Владимира Януковича на два месяца по делу об "узурпации власти", пишут "Известия". 5

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 74