Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola. В двух последних матчах чемпионата Италии Сарри принял решение заменить форварда, что вызвало его недовольство.

Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри

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