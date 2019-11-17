Футбол
Газета.RuРоналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola. В двух последних матчах чемпионата Италии Сарри принял решение заменить форварда, что вызвало его недовольство.
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В Москве и Санкт-Петербурге сформированы наиболее благоприятные условия труда для лиц пенсионного возраста.
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На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
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Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
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Здоровье
Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям
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Политика
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Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
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SC19: Intel представила Ponte Vecchio — первый 7-нм GPU на архитектуре Xe, заточенный под HPC и ИИ
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Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Экономика
Осипов упрекнул министров: «Глядите максимум на длину своего носа»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 18 ноября в ходе рассмотрения подготовки к формированию заявки на строительство объектов, ответственность за которую несут все министерства, раскритиковал их руководителей.
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Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Хоккей
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Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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