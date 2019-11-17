Футбол
Sportbox.RUРоналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»
Позже утверждалось, что футболист оскорбил Маурицио Сарри в момент своей замены. Это была вторая игра подряд, в которой специалист заменил его по ходу матча. В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне.
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