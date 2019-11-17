Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola. В двух последних матчах чемпионата Италии Сарри принял решение заменить форварда, что вызвало его недовольство.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

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Роналду: «Я не был готов на сто процентов в последних матчах за „Ювентус“»

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Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

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Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
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Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
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Metaratings вчера в 09:47
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
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Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБК вчера в 21:45
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Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:26
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
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Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

Водитель грузовика спровоцировал аварию в Забайкалье и стал фигурантом уголовного дела.
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Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

Оппозиционеры не прошли в нижнюю палату парламента Белоруссии

В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента - палату представителей национального собрания.
Газета.Ru 00:25
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
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В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Финансы

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Известия вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
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Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 16 ноября в 02:14
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В Китае назвали четыре слабых места России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 20:51
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