Футбол
Газета.RuРоналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola. В двух последних матчах чемпионата Италии Сарри принял решение заменить форварда, что вызвало его недовольство.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 13:35
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