Футбол
Sportbox.RUРоналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»
Позже утверждалось, что футболист оскорбил Маурицио Сарри в момент своей замены. Это была вторая игра подряд, в которой специалист заменил его по ходу матча. В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне.
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Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Футбол
Сборная Англии разгромила команду Косово
Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Космос
Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной
Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Движение автотранспорта на Эгершельде блокировано
Основные транспортные потоки во Владивостоке блокированы из-за начавшегося снегопада и гололеда в понедельник утром, 18 ноября.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов
Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Футбол
Албания — Франция 0:2
Завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе H. Чемпионы мира сборная Франции одолели Албанию — 2:0.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Транспорт
Столб посреди трассы во Владимирской области попал на видео
Житель Владимирской области опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен столб электропередач, расположенный прямо посреди дороги, ведущей из населенного пункта Фоминки в Заозерье.
Общество
CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Политика
В Кремле допустили проведение «нормандского» саммита до конца года
Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в конце 2019 года.
Здоровье
Врачи перечислили продукты для укрепления суставов
Медики перечислили продукты, которые позволяют замедлить недуг и облегчить симптомы.
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Общество
В Приамурье обещают сильные снегопады
Как сообщили в амурском Гидрометцентре, в понедельник, 18 ноября, активный южный циклон принесёт сильные снегопады в южные, центральные и местами в северные районы Амурской области.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры
Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
Политика
В Китае рассказали о слабых местах России
Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
Происшествия
После трагедии в благовещенском колледже пройдут занятия с психологами
Вместо учебных занятий в благовещенском колледже, где произошла стрельба, пройдут групповые консультации с психологами.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Гаджеты
Китай определил лучший смартфон 2019 года
Смартфоны, представившие линейку Huawei Mate 30 в 2019 году, доминируют в отчете китайского оператора мобильной связи China Mobile, в котором содержится информация о качестве интеллектуального оборудования.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
В Белоруссии состоялись парламентские выборы
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.