Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРоналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»

Позже утверждалось, что футболист оскорбил Маурицио Сарри в момент своей замены. Это была вторая игра подряд, в которой специалист заменил его по ходу матча. В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

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