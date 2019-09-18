Футбол

Life.ruLife.ruРоналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду рассказал, как его бесплатно кормили в «Макдоналдсе»

Нева Спорт02:27

Роналду рассказал, как питался в «Макдоналдсе» бесплатными бургерами

Евро-футбол.ру02:36

Роналду описал жизнь в бедности

Lenta.ru02:52

Роналду через интервью ищет женщин, помогавших ему в детстве

Спорт день за днем02:41

Роналду рассказал, чем питался в 11 лет

RT на русском02:37

Роналду рассказал, как попрошайничал ради бесплатной еды

Metaratings03:09

Роналду рассказал, как пробирался в «Макдональдс» за бесплатными бургерами

Sport24.ruвчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Культура

Обзор Devil’s Hunt. И дьявол зарыдал

Близкие по духу Dark Sector DMC: Devil May Cry Archangel Shadows of the Damned Ninja Blade Devil’s Hunt не казалась оригинальной или многообещающей уже в момент анонса.
Игромания.ру вчера в 09:00
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество

Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот

На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
Происшествия

Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Общество

Электронные трудовые книжки прошли первое чтение в Госдуме

Госдума 17 сентября одобрила в первом чтении законопроект, вводящий электронные трудовые книжки вместо бумажных.
Солидарность вчера в 07:56
Происшествия

На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР

"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru вчера в 09:30
Политика

Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что через несколько часов после того, как Министерство юстиции США подало на него в суд за публикацию мемуаров Permanent Record («Личное дело»), эта книга стала самой продаваемой в мире.
Профиль 03:59
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения

Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Общество

Томские актеры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова

РИА Томск 04:49
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru вчера в 04:06
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС 05:52
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Авто

Для Японии презентовали новую Toyota Corolla

Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, разработанные специально для домашнего рынка на "удлиненной" платформе "пятидверки" Yaris, сменили поколение.
Новые автомобили вчера в 11:19
Происшествия

Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве

Известия 04:34
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Волейбол

Волейболистки сборной России уверенно обыграли Корею на Кубке мира

Sport24.ru 01:26
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Ридус 04:37
Политика

Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ

По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

CyberSport.ru 04:50
Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное