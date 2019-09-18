Футбол
Life.ruРоналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры
Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.
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Культура
Обзор Devil’s Hunt. И дьявол зарыдал
Близкие по духу Dark Sector DMC: Devil May Cry Archangel Shadows of the Damned Ninja Blade Devil’s Hunt не казалась оригинальной или многообещающей уже в момент анонса.
Игромания.ру вчера в 09:00
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот
На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
Происшествия
Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову
Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Общество
Электронные трудовые книжки прошли первое чтение в Госдуме
Госдума 17 сентября одобрила в первом чтении законопроект, вводящий электронные трудовые книжки вместо бумажных.
Солидарность вчера в 07:56
Происшествия
На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР
"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru вчера в 09:30
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что через несколько часов после того, как Министерство юстиции США подало на него в суд за публикацию мемуаров Permanent Record («Личное дело»), эта книга стала самой продаваемой в мире.
Профиль 03:59
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения
Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, разработанные специально для домашнего рынка на "удлиненной" платформе "пятидверки" Yaris, сменили поколение.
Новые автомобили вчера в 11:19
Происшествия
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Известия 04:34
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Политика
Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ
По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
CyberSport.ru 04:50
Общество
Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях
Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56