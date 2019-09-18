Футбол
Life.ruРоналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры
Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Космос
Предложено смелое объяснение феномену «инопланетной» звезды Табби
Астрономы из Колумбийского университета (США) предложили новое объяснение феномену таинственной мерцающей звезды Табби, которая попеременно меняет уровень своей яркости.
Российская газета 06:38
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото
Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
Megaobzor.com 06:28
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Здоровье
Названы опасные болезни, которые можно спутать с простудой
Осень и холодная погода грозит простудами, когда каждый может принять распространенные симптомы с другими, более опасными и иногда смертельными болезнями.
iReactor 08:28
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
На одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел пожар.
Известия 08:20
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50