Футбол

Life.ruLife.ruРоналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.
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