Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.

Роналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры

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