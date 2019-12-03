Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.

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Футбол Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.

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