Футбол
Газета.RuРоналду признан лучшим игроком чемпионата Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.
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Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»
Sport24.ruвчера в 18:46
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
Существует риск снижения представительства проголосовавших (активных) избирателей на выборах Госдумы 2021 года по сравнению с предыдущими выборами, несмотря на рост популярности малых партий.
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Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
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У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
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Армия и оружие
Скрытная и смертоносная: у американцев не нашлось аналога «Тунгуски»
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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Энергетика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.