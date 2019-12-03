Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду признан лучшим игроком чемпионата Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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