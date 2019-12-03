Футбол
Газета.RuРоналду признан лучшим игроком чемпионата Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.
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Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»
Sport24.ruвчера в 18:46
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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