Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Футбол Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.

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