Футбол
REGNUMРоналду проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча»
Напомним, вручение «Золотого мяча» состоится 2 декабря в Париже. На церемонию уже приехал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года.
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СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»
ТАСС Спортвчера в 12:43
Ван Дейк потроллил Роналду, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»
Sportbox.RUвчера в 16:05
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