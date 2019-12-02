Футбол

REGNUMREGNUMРоналду проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча»

Напомним, вручение «Золотого мяча» состоится 2 декабря в Париже. На церемонию уже приехал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года.
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