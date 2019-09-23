Футбол
Sportbox.RUРоналду проигнорировал церемонию вручения наград ФИФА
В Милане проходит ежегодная церемония вручения наград ФИФА. На торжественный гала-вечер не приехал форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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Кино
Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо
Life.ru вчера в 09:36
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе, Даниэль Кормье, подтвердил информацию о том, что свой следующий бой он проведет против Стипе Миочича, причем дал понять, что рассчитывает завершить принципиальную трилогию до конца года.
FightTime.ru 16:41
Авто
В Калуге стартует производство полноприводных Citroen и Peugeot
Tvoe-avto.com 08:18
Общество
Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в октябре
Октябрь в Алтайском крае выдастся не самым благоприятным, а температуры будут ниже нормы, следует из предварительного прогноза Росгидромета.
Алтапресс 01:51
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Армия и оружие
Дуда оценил размещение американских военных в Польше
Президент Польши Анджей Дуда считает, что размещение в стране американских военных поможет предотвратить новые военные конфликты.
RT на русском 21:40
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Общество
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ 18:07
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Гаджеты
Samsung выпустила отдельное обновление для камер Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Компания Samsung выпустила обновление для приложения камеры на новых флагманских смартфонах Galaxy Note 10 и Note 10+.
iXBT.com 11:34
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
Кровля цеха Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге загорелась во вторник утром.
ТАСС 22:08
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий считает, что представители либеральных взглядов постоянно занимаются клеветой в адрес истории России.
Газета.Ru 22:49
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru 21:57
Экономика
Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
До декабря глава государства указал ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в Дальневосточном федеральном округе, исходя из увеличения размера выплат до 200 процентов.
Российская газета 07:22
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Космос
Создан прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA
Rusargument вчера в 08:45
Энергетика
WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 22:19
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23