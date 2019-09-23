Футбол
Нева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
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Кино
В США пройдет церемония вручения премии «Эмми»
Культуромания вчера в 04:41
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Общество
Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook
Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
RT на русском 09:30
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Экономика
В коммуналку россиян предложили включить новый платеж
По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.
Амур.инфо 20 сентября в 22:27
Политика
Цитирование Путиным Корана поразило мусульман во всем мире
В Иране отметили, что мусульмане «в целом приветствовали обращение Путина к священному Корану во время выступления на саммите», при этом, оставляя комментарии под роликом, они «взять это на заметку прозападным либералами «технократам» в мусульманском мире».
Брянские новости 03:22
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
RT на русском 17:42
Политика
Премьер Пакистана назвал «самую большую ошибку» страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
РИА Новости 13:26
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Космос
НАСА предупредило о приближении к Земле гигантского астероида
Центр исследования околоземных объектов Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) информирует о сближении с Землей гигантского астероида 523934 (1998 FF14).
Вечерняя Москва 17:43
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель
Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Армия и оружие
Наблюдательный полет над РФ выполнят военные США, Румынии и Украины
Российские специалисты в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над Словенией, а румынские, американские и украинские военные в это же время пролетят над Россией.
Экономика сегодня вчера в 20:12
Спорт
В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:36
Здоровье
Диетологи назвали продукты, продлевающие жизнь
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.
Труд вчера в 16:04
Авто
Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid
Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Здоровье
Минздрав Челябинской области разъяснит медикам, почему их зарплата мала
Минздрав Челябинской области намерен направить рабочую группу на станцию скорой помощи в город Сатку, сообщает ТАСС.
Профиль 13:50
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53