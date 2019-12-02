Футбол

ProstoProSportProstoProSportРоналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет отсутствовать на церемонии вручения награды «Золотой мяч», которая состоится вечером в понедельник в Париже. Об этом информирует Get French Football News.
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