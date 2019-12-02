Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет отсутствовать на церемонии вручения награды «Золотой мяч», которая состоится вечером в понедельник в Париже. Об этом информирует Get French Football News.

Политика Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.

Экономика Набиуллина рассказала о причине укрепления рубля Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что основная причина укрепления российского рубля в 2019 году — приток инвестиционного капитала в российскую экономику.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Путин подписал закон об иностранных агентах Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Политика Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Общество В России резко выросло число ДТП с такси Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

Политика Китай ввел санкции против Соединенных Штатов Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Экономика «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи Санкт-Петербургская биржа ведет переговоры с потенциальными инвесторами — участниками торгов и достигла предварительных договоренностей об объемах их участия в капитале биржи, сообщил РБК Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС» (в нее входит Санкт-Петербургская биржа).

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Происшествия Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.