Футбол
ProstoProSportРоналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет отсутствовать на церемонии вручения награды «Золотой мяч», которая состоится вечером в понедельник в Париже. Об этом информирует Get French Football News.
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СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»
ТАСС Спортвчера в 12:43
Все обладатели наград с церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:33
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