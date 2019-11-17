Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРоналду прокомментировал свою проблему с коленом

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

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Роналду: «В последних матчах „Ювентуса“ я плохо себя чувствовал, понимаю, почему меня меняли»

Sport24.ruвчера в 13:40

Криштиану Роналду: «Я пытался помочь „Юве“, даже играя с травмой. Готов жертвовать собой»

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Роналду прокомментировал свою проблему с коленом

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Обматеривший тренера и сбежавший со стадиона Роналду объяснился

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Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»

Sportbox.RUвчера в 16:05

Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри

Metaratingsвчера в 13:43
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси

18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
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Общество

Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
RT на русском 08:06
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Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Пятый канал 07:32
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Вести.Ru 07:56
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Политика

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Белоруссии

Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам.
BFM.ru 08:10
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Футбол

Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Metaratings 07:22
Политика

Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Вести.Ru 07:40
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
РБК 08:06
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Политика

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
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Экономика

РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

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Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
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Политика

В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
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Политика

В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Газета.Ru 07:43
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Футбол

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче

Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
RT на русском 07:54
Происшествия

Фигурант «московского дела» Новиков признал вину

Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Ростех поставит 10 вертолетов VRT500 в страны Скандинавии

Компания "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" подписала дилерское соглашение со шведской Rotocraft Nordic AB о поставке 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации, сообщает пресс-служба "Вертолетов России".
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На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

В Свердловской области высокопоставленный сотрудник полиции насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла в городе Кушве, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:35
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

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Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
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Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых трудностях, которые сейчас осложнили работу команды.
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Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

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