Футбол
Soccer.ruРоналду прокомментировал свою проблему с коленом
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 13:35
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Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси
18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Политика
В ОБСЕ раскритиковали выборы в Белоруссии
Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Футбол
Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Экономика
РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Политика
В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Новиков признал вину
Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Ростех поставит 10 вертолетов VRT500 в страны Скандинавии
Компания "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" подписала дилерское соглашение со шведской Rotocraft Nordic AB о поставке 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации, сообщает пресс-служба "Вертолетов России".
Происшествия
На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку
В Свердловской области высокопоставленный сотрудник полиции насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла в городе Кушве, пишут местные СМИ.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Политика
Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина
Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
Футбол
Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых трудностях, которые сейчас осложнили работу команды.
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