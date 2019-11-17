Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРоналду прокомментировал свою проблему с коленом

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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